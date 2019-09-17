Лондон, , 15:55 — REGNUM Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» закроет Лондонский кинофестиваль, который в этом году пройдет со 2 по 13 октября, сообщает The Hollywood Reporter.

«Для меня станет большой честью представить международную премьеру фильма «Ирландец» на заключительном вечере Лондонского кинофестиваля, — рассказал Скорсезе в интервью порталу. — Работа над этой картиной заняла долгие годы. Мы начали обсуждать этот проект с Робертом Де Ниро очень давно, и нам хотелось сделать все, как надо. Эту ленту мы могли снять только на нынешнем этапе наших жизней. Мы все очень рады, что привезем «Ирландца» в Лондон».

В картине снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Анна Пакуин, Джесси Племонс, Бобби Каннавале и Харви Кейтель. Впервые фильм был анонсирован в 2008 году. После закрытия фестиваля картину в ноябре 2019 года покажет Netflix и ограниченный круг кинотеатров.

Фильм расскажет о Фрэнке «Ирландце» Ширане, убившем 25 гангстеров, в том числе профсоюзного босса Джимми Хоффа. Сценарий написан на основе романа американского писателя Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», что в переводе с языка мафии значит «Я слышал, ты умеешь убивать людей».