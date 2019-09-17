Симферополь, , 14:25 — REGNUM Серию фильмов об истории греков в Крыму и современной ситуации в регионе планируют снять греческие кинематографисты, посетившие международный симпозиум «Крымская Эллада». Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского.

«Наша задача — снять такой фильм, который напомнит всему миру о многовековой исторической дружбе Греции и России», — заявил президент фонда содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей» Одиссей Пипия.

Съемки документального фильма, по планам организаторов, начнутся в 2020 году, премьера фильма состоится в Греции, Крыму и других местах, связанных с греческим этносом. Отмечается также, что кинематографисты пригласили ученых и студентов КФУ принять активное участие в создании фильма.

Ранее крымские греки выступили с инициативой присвоить российскому полуострову второе официальное название — Таврида.

Читайте также: Крыму предлагают вернуть второе название — Таврида

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из Греции посетит Крым