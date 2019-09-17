Лондон, , 12:17 — REGNUM Ученым, по всей видимости, удалось обнаружить неизвестные прежде заметки, принадлежащие перу английского поэта и драматурга Джона Мильтона, автора поэмы «Потерянный рай». Об этом сообщает The Guardian.

Находка представляет собой изданный в XVII веке фолио (сборник пьес) английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, на полях которого содержатся многочисленные комментарии и заметки. С наибольшей вероятностью, автором этих записей-аннотаций является Джон Мильтон. Удивительная находка, которая, по словам ученых, может стать одним из самых важных литературных открытий современности, была сделана сотрудником Кембриджского университета Джейсоном Скоттом-Уорреном.

По мнению Скотта-Уоррена, о принадлежности заметок именно Мильтону свидетельствует почерк, а также стилистические исправления и дополнения, подобные тем, что можно встретить в других текстах Мильтона. Исследователь считает, что данная находка предоставляет удивительную возможность прочесть Шекспира глазами Джона Мильтона.