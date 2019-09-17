Москва, , 10:26 — REGNUM Более 30 проектов представили московские кинокомпании на фестивале TIFF в Торонто, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

13 столичных компаний, объединенных под одним названием Created in Moscow, представили коммерческие блокбастеры, авторское кино и анимационные фильмы для детей на одном из самых престижных кинофестивалей.

Результатом работы стали более 100 деловых встреч, которые привели к подписанию контрактов с представителями США, Латинской Америкой, Японией, Вьетнамом, Канадой, Германией, Великобританией, Кореей и другими странами.

«По итогам проделанной работы российские фильмы выйдут в прокат по всему миру, что и является главной целью бизнес-миссии Created in Moscow», — рассказывает Кирилл Ильичев, директор Московского экспортного центра — организатора миссии.

Международный кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года, его отличительной особенностью является, что фильмы судит не официальное жюри, победитель определяется по результатам голосования зрителей. В 2019 году выиграла лента Тайка Ваикики — Кролик Джоджо.