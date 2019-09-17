Бужумбура, , 09:02 — REGNUM Бурундийский музыкант Жан-Пьер Нимбона, широко известный как Кидум, рассказал BBC Africa о том, что шокирован решением властей Руанды запретить ему играть на предстоящем фестивале Kigali Jazz Fusion.

Известно, что сотрудник полиции позвонил менеджеру музыканта, чтобы предупредить его о том, что Нимбоне разрешат только частные визиты в Руанду.

Мэр столицы Руанды заявил, что у властей не было запрошено разрешение на выступление Кидума на фестивале в Кигали.

Кидум является одной из крупнейших музыкальных звезд Бурунди и успешно выступает в Руанде в течение последних 16 лет. Кидум был ведущим борцом за мир во время гражданской войны в Бурунди между 1993 и 2003 годами и использовал свои песни, чтобы призвать к примирению. По словам 44-летнего музыканта, у него никогда не было проблем с руандийскими властями до недавнего времени, когда три его шоу были отменены в последнюю минуту — включая одно в декабре 2018 года.

Кидум сказал, что не уверен, повлияла ли дипломатическая напряженность между Бурунди и Руандой на запрет на его выступление.

«Я не знаю, у меня нет никаких доказательств этого. И даже если бы причиной была политика, я не политический игрок, я просто независимый музыкант из Найроби», — сказал он.