Майкоп, , 12:38 — REGNUM Пять сельских домов культуры капитально отремонтируют в Адыгее в 2020 году. На это в рамках нацпроекта «Культура» будет направлено порядка 58 млн рублей, из которых 47,7 млн рублей — федеральная субсидия.

По словам первого замминистра культуры республики Ольги Гавшиной, капремонт проведут в домах культуры в аулах Кунчукохабль и Нешукай Теучежского района, ауле Мамхег Шовгеновского района, станице Гиагинской Гиагинского района и на хуторе Казенно-Кужорском Майкопского района.

«Сейчас в республике завершаются капремонты в семи домах культуры — на хуторах Дмитриевский и Тихонов, в поселках Тульском и Зарево, аулах Пшизов и Вочепший, а также в селе Красногвардейском. Эта работа будет закончена к 1 декабря», — цитирует ТАСС Ольгу Гавшину.

Первый замминистра добавила, что с начала реализации нацпроекта в капитальном ремонте и реконструкции в Адыгее нуждалось 59 домов культуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в селе Октябрьское Кабардино-Балкарии по данному нацпроекту обновят дом культуры, который не ремонтировался с момента открытия, то есть порядка 50 лет.