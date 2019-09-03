Майский, Кабардино-Балкария, , 14:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии терпит бедствие дом культуры в селе Октябрьское. Врио главы субъекта Казбек Коков, осмотревший здание, построенное 50 лет назад, поручил включить его в список объектов, который республика готовит для реализации по национальному проекту «Культура».

Поручение было дано после визита руководителя республики в Майский район, сообщили ИА REGNUM сентября в пресс-службе главы субъекта. Взору Кокова предстало здание объекта культуры, в котором полностью разрушенными оказались кровля, полы, рамы окон, двери. Между тем ремонта здесь не было со дня открытия.

Работники дома культуры отметили, что он является центром притяжения населения — в нем работают 12 творческих секций и клубов по интересам. Зрительный зал досугового учреждения вмещает в себя до 200 зрителей, имеется также библиотека.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» в Кабардино-Балкарии отремонтируют в 2019 году дома культуры во Втором Лескене и Безенги. Кроме того, будут открыты очаги культуры в селах Атажукино, Булунгу, Карасу и Старый Черек.