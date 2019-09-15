Москва, , 20:48 — REGNUM С 25 сентября по 4 ноября 2019 года в Музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве пройдет выставка «Вертикаль — Горизонталь: Рихард Пауль Лозе — Владимир Андреенков». Об этом 15 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Экспозиция приурочена к 45-летию встречи двух художников в Москве, результатом которой стало создание ими серии работ «Горизонтали» и «Вертикали» в 1970-х годах в Швейцарии и СССР.

Выставка организована фондом Рихарда Пауля Лозе и фондом поддержки современного искусства Надежды Брыкиной.

Напомним, швейцарский художник и график Рихард Пауль Лозе является одним из выдающихся представителей конкретного искусства. Владимир Андреенков — советский и российский живописец, скульптор и график-нонконформист второй половины ХХ — начала XXI века, работающий в стиле геометрической абстракции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Марий Эл откроется выставка народного искусства Поволжья