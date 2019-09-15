Вашингтон, , 11:34 — REGNUM В интернете появился тизер десятого сезона популярного телесериала «Ходячие мертвецы», об этом 15 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Премьерная серия запланирована на 6 октября 2019 года. Авторы ленты планируют ее продлить еще как минимум на два сезона, возможно также расширение киновселенной за счет спин-оффов.

«Сейчас наступает конце мира. Мы принимаем любую смерть. Мы ничего не любим. Мы ничего не боимся. Мы — конец мира. Мы свободны», — сообщается в опубликованном тизере.

Главные роли в телесериале исполнили Норман Ридус, Милисса Сюзанн МакБрайд, Эндрю Линкольн, Данай Гурира и многие другие.

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