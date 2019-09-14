Ташкент, , 21:58 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Визит в Узбекистан Mkrf.ru

Во время визита запланирована встреча главы ведомства с министрами культуры Узбекистана, Казахстана и Киргизии, а также участие в церемонии закрытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства «Хунарманд» в Коканде. В рамках фестиваля также пройдет конференция «Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства».

Напомним, международный фестиваль «Хунарманд» проходит с 10 — 15 сентября в городе Коканд в Узбекистане. В его работе принимают участие более 1100 мастеров, в том числе из России. По словам организаторов, основной целью фестиваля, который будет проходить раз в два года, является «укрепление дружбы и сотрудничества между народами, возрождение и сохранение традиции мастеров и школ ремесленничества».

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