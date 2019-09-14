Москва, 14 сентября 2019, 17:58 — REGNUM В октябре 2019 года в Третьяковской галерее пройдет выставка работ известного художника Василия Поленова, об этом 14 сентября рассказала генеральный директор учреждения культура Зельфира Трегулова.

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879
Василий Поленов. Заросший пруд. 1879

Мероприятие будет приурочено к 175-летию со дня рождения художника, в экспозиции будет представлено около 150 его работ, собранных из 14 российских музеев и частных коллекций.

«Для нас очень важно было сфокусироваться на его пейзажах. Его работы невероятно красивы, они гармонизируют и успокаивают душу», — подчеркнула Трегулова.

Выставка должна открыться 17 октября, планируется, что ее работы будет продолжаться до 26 января 2020 года.

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