Москва, , 13:16 — REGNUM Российская лента «Герой», главную роль в которой исполнил актер Александр Петров, стартует в прокате Великобритании и Германии в конце сентября, об этом 14 сентября сообщили в компании KinoKartina.TV.

Режиссером фильмы выступил Карен Оганесян, 26 сентября ее смогут увидеть жители Мюнхена. В этот же день картина стартует и в российском прокате. Главные роли, помимо Петрова, исполнили Александр Машков и Светлана Ходченкова.

«Первая наша премьера в Лондоне также была связана с фильмом, в котором принял участие Владимир Машков», — подчеркнули в кинокомпании, говоря о фильме «Миллиард».

Напомним, актер Александр Петров получил известность благодаря работе в таких проектах, как «Гоголь», «Притяжение», а также сериал «Полицейский с Рублевки».

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