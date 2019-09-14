Лондон, , 09:35 — REGNUM Музыкальный электронный проект Metronomy выпустила шестой студийный альбом «Metronomy forever». 55-минутная пластинка из-за своего хронометража в шутку была названа музыкантами претенциозной и долгой. Об этом говорится в интервью портала NME.

В новых 17 треках группа отсылает к атмосфере альбома «Night Out», который они переиздавали 3 года назад. После выхода переиздания мультиинструменталист и автора песен Джозеф Маунт заявил, что хотел бы вернуться к прежнему звуку группы, что он и сделал в новой пластинке

Metronomy — английская электронная группа, основанная в Тотнесе в 1999. Летом 2006 года Metronomy выпустили свою дебютную пластинку под названием «Pip Paine (Pay the £5000 You Owe)». Поначалу группа играла исключительно электронную музыку, но с выходом второго альбома «Night Out» в 2008 году, в их музыке появился вокал.