Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Руководство американской кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO объявило, что премьера сериала «Темные начала» состоится 3 ноября. Сюжет фэнтези драмы повествует об экспериментах лорда Азриэла, связанных с путешествиями между параллельными вселенными. Один из них привел к знакомству девушки по имени Лира, живущей в мире, полном магии и чудесных созданий, с юношей из альтернативной реальности, в которой волшебство отсутствует.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, исполнителями главных ролей стали Дафни Кин, получившая признание благодаря супергеройской драме «Логан», Джеймс МакЭвой, известный по кинокартинам «А в душе я танцую», «Сплит», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» и «Особо опасен», а также Амир Уилсон.

Режиссерская команда состоит из Джейми Чайлдса, участвовавшего в создании сериала «Доктор Кто», Тома Хупера, знакомого зрителям по историческим драмам «Король говорит» и «Отверженные», Отто Батхёрста, работавшего над сериалом «Острые козырьки», Этони Брина, Эроса Лина и Уильяма МакГрегора. Авторами сценария выступили Джек Торн и Филип Пулман. Коллектив исполнительных продюсеров возглавил Дэн МакКалок.