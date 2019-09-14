Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о премьере сериала «Невероятное». Сюжет криминальной драмы разворачивается вокруг двух детективов, ведущих дело серийного маньяка-насильника. Расследование приводит их к одной из жертв. Пострадавшая девушка живет в соседнем штате, где никто не верит в ее историю.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, в актерский состав картины вошли Тони Колетт, известная по фильмам «Шестое чувство» и «Уже скучаю по тебе», Мерритт Уивер, получившая известность благодаря таким кинолентам как «Бердмен» и «В диких условиях», Кейтлин Дивер, снявшаяся в сериалах «Менталист» и «Гимнастки», а также Ванесса Белл Кэллоуэй, Дейл Диккии Остин Хеберт.

Команда режиссеров состоит из Лизы Холоденко, работавшей над фильмами «Клиент всегда мертв» и «Что знает Оливия», Майкла Диннера, известного благодаря картинам «Чудесные годы» и «Отжиг», а также Сюзанны Грант, снявшей «Покахонтас». Исполнительными продюсерами стали Майкл Шейбон и Кэти Курик.