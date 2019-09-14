Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о запуске трансляции третьего сезона сериала «Главарь». Сюжет криминальной драмы разворачивается вокруг прорывающегося сквозь преступный мир тандема, который состоит из отчаянно нуждающегося в деньгах юноши, чью мать положили в психиатрическую клинику, и почти прогоревшего наркоторговца.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, в актерский состав картины вошли Эшли Уолтерс, получивший признание благодаря кинофильмам «2+1» и «Изгои», Малкольм Камулете, Кейн Робинсон, Шенон Дункан-Брюстер, сыгравшая в сериалах «Доктор Кто» и «Половое воспитание», а также Эшли Томас, знакомый зрителю по научно-фантастической антологии «Черное зеркало».

Шоураннером выступил Роман Беннетт, работавший над кинофильмом «Джонни Д». Команду исполнительных продюсеров возглавил Ян Деманж.