Москва, , 08:53 — REGNUM 16 сентября в Российской государственной библиотеке им. В.И. Ленина откроется выставка «Время собирать… Князь Юсупов и его библиотека». Открытие выставки приурочено к вековому юбилею усадьбы «Архангельское». Об этом сообщает официальный сайт Российской государственной библиотеки.

Выставка посвящена наследию библиотеки Николая Борисовича Юсупова. Библиотека Юсупова — ценнейший памятник духа Просвещения в дореволюционной России. Среди экспонатов на выставке будут представлены первопечатные книги (инкунабулы и палеотипы), печатные издания, существующие в единственном экземпляре, а также иные предметы, принадлежавшие Н.Б. Юсупову и помогающие составить впечатление об эпохе, в которой он жил.

Николай Борисович Юсупов (1750 — 1831) — русский государственный деятель, дипломат, коллекционер и меценат. Благодаря усилиям Юсупова была возведена усадьба в Архангельском, ставшая центром его коллекционной деятельности. В разные годы Юсупов являлся управляющим Оружейной палаты, директором Эрмитажа, сенатором и членом Государственного совета.