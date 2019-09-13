Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Торжественное открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге запланировано на ноябрь 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

При этом срок завершения строительных работ остаётся прежним. Их обещают завершить до празднования Дня Победы. Остальное время будет проводиться подготовка залов, наладка современного оборудования контроля температуры и влажности, а также охранных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что строительные работы в здании № 11 по улице Вайнера, где откроется филиал Эрмитажа на Урале, завершатся в апреле 2020 года. Также основные строительно-монтажные работы до конца 2019 года будут завершены в здании фондохранилища.

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