Москва, , 13:20 — REGNUM Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актрисе поставили точно такой же диагноз, что и Жанне Фриске четыре года назад. Заболевание у Заворотнюк выявили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк известна широкой публике по сериалу «Моя прекрасная няня». В последнее время в средствах массовой информации появились слухи о её болезни.

По словам концертного директора актрисы Стаса Христова, Заворотнюк обещала дать интервью в сентябре, «выбираем между каналами — «Россия» и НТВ».

Читайте также: Анастасия Заворотнюк чудом уцелела в Барселоне