Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Известная американская актриса Мэрил Стрип в ходе обсуждения кинофестиваля в Торонто обратила особое внимание на картину «Маленькие женщины», назвав ее первым великим «женским» фильмом. Об этом сообщает издание USA Today.

Мэрил Трип заявила, что это первая эпическая «женская» лента о женских проблемах, снятая режиссёром-женщиной с женской точки зрения, при том что сценарий был также написан женщиной на основе романа женщины-писательницы.

Режиссёром фильма выступила Грета Гервиг, известная по фильму «Леди Берд», а главные роли исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Скэнлен. В российский прокат картина выйдет 30 января 2020 года.