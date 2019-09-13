Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Актеры Джаред Падалека и Дженсен Эклс, играющие братьев Винчестеров, стоят в глухой ночи у автомобиля и вглядываются в туман, такой снимок опубликовало издание Entertainment Weeklyаются в преддверии выхода 15— последнего сезона сериала.

Создатели обещают непредсказуемый финал, возращение «старых» героев и большие потери. По словам авторов, на этот раз отношения братья Винчестеры будут выяснять с самим Богом.

«Мы стартуем с того самого момента, как Чак открыл врата ада и выпустил зомби наружу. Довольно сложная ситуация. Им придется выбраться оттуда, найти укрытие и решить, что делать дальше», — рассказал Дженсен Эклс изданию.

Старт назначен на 10 октября, всего телезрителям покажут 20 эпизодов.

Сериал «Сверхъестественное» вышел в 2005 году, он рассказывает о двух братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые путешествуют по Америке в поисках потустороннего зла и отважно сражаются с ним.