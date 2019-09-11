Нью-Йорк, США, , 15:58 — REGNUM Издательство Marvel Comics выпустит комикс-приквел к игре «Мстители» от японской компании Square Enix. Об этом 10 сентября сообщил портал ComicBook.

В комиксе-приквеле команда Мстителей будет сражаться со Смертельным Легионом — коллективом суперзлодеев. Сообщается, что комикс выйдет в декабре 2019 года.

Напомним, игра «Мстители» от Square Enix выйдет 15 мая 2020 года. В ней игроки будут по очереди управлять всеми членами популярной супергеройской команды и сражаться со злодеями.

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