Нью-Йорк, США, , 12:51 — REGNUM Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и её сестра Пейдж Браун снимут для Netflix фильм «Потерянное время», они выступят в качестве продюсеров. Об этом 10 сентября сообщил портал Collider.

Сюжет новой драматической картины расскажет о давней вражде двух семей из Нью-Йорка, которая обостряется после того, как у одной из девочек-подростков диагностируют онкологическое заболевание. Отмечается, что идея сериала принадлежит сёстрам Браун, над созданием сценария будет работать актриса и писатель Анна Классен.

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Напомним, Анна Классен известна тем, что в 2017 году она выпустила сценарий «Когда бьет молния» (When Lightning Strikes) о неудачах писательницы Джоан Роулинг. Он попал в так называемый «Чёрный список Голливуда» (лучшие неэкранизированные сценарии).

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