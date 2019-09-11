Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Программа культурного проекта посольства Японии «Японская осень на Урале» стартует в Свердловской области 21 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Фестиваль, организованный свердловским отделением общества Российско-японской дружбы, пройдёт при поддержке регионального правительства.

Также 4 октября планируется провести торжественную церемонию открытия.

Отметим, что в рамках фестиваля будут представлены фотоэкспозиции, проведены мастер-классы по традиционным видам искусства, а также представлены фильмы в кинотеатрах Екатеринбурга и Первоуральска.