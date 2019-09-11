Лас-Вегас, США, , 12:30 — REGNUM Организаторы «штурма Зоны 51» Мэтти Робертс и Фрэнк ДиМаджио решили перенести свой музыкальный фестиваль Alien Stock в Лас-Вегас (США). Об этом 10 сентября сообщил портал TMZ.

Изначально создатели фестиваля планировали провести его в городе Рэйчел — ближайшем населённом пункте к Зоне 51. Однако, из-за разногласий с другими организаторами, Alien Stock решили перенести в Лас-Вегас.

Напомним, Мэтти Робертс стал популярным в сети после своего шуточного предложения «взять штурмом Зону 51». Вскоре после этого студент отменил «вылазку» и предложил провести масштабный музыкальный фестиваль.

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