Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM В сеть выложили новый постер предстоящей комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка». Изображение на своей странице в Instagram 10 сентября опубликовал Кевин Смит.

https://www.instagram.com/p/B2PK3NAgttU/

Режиссер отметил, что он «с гордостью представляет» самый первый постер своей новой картины. Он сообщил, что авторство плаката принадлежит художнику Тони Хэнду и заявил, что постер «навсегда останется» в его доме.

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Премьера картины «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» запланирована в США на 15 октяря 2019 года. В картине кроме Джейсона Мьюза и Кевина Смита также снялись Крис Хемсворт, Вэл Килмер, Мэтт Дэймон, Мелисса Бенойст, Бен Аффлек и другие известные актеры.

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