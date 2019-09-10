Воронеж, , 14:44 — REGNUM Плакат «Платоновский фестиваль искусств — гордость Воронежа» будет убран с проспекта Революции Воронежа в связи с претензиями УФАС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил худрук Платовфеста Михаил Бычков.

«Завтра с центральной улицы Воронежа исчезнет этот плакат: Платоновский фестиваль искусств — гордость Воронежа. Он объявлен рекламой, он не соответствует рекламному регламенту», — уточнил Бычков.

По словам Бычкова, плакат был установлен по предложению управы Центрального района (на месте демонтированной конструкции в виде звёзд еще советского времени). Однако УФАС сочла плакат рекламой и потребовала убрать, дирекция фестиваля требованию подчинилась

«По моему мнению, если этот плакат и признавать рекламой, то это реклама Воронежа. Ни в администрации города, ни в областном ДИЗО чиновники не смогли ничего, кроме как сочинить формальные отписки. Не вникнув в суть этого странного вопроса, не попытавшись помочь сохранить на улице Воронежа упоминание о его главном фестивале. Ура всем, кто оказался причастен! Давайте украшать город китайской новогодней мишурой, разноцветной плиткой, рекламой поп-исполнителей и антреприз. Платоновский фестиваль — НЕ гордость Воронежа», — написал Бычков.

Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронеже с 2011 года. В 2019 году в рамках фестиваля состоялось 94 мероприятия. В фестивале приняли участие больше 1000 артистов и музыкантов из 17 стран мира.