Венеция, Италия, , 21:56 — REGNUM Известный голливудский актер Джонни Депп объяснил, почему ему нравится играть в кино злодеев, об этом он рассказал 7 сентября во время пресс-конференции на 76-ом Венецианском кинофестивале.

Артист отметил, что отрицательные персонажи сложней положительных, их окутывает некоторая тайна, об их прошлом мало что известно. Это касается и роли в фильме «В ожидании варваров», где Депп исполнил свою очередную роль.

Напомним, Джонни Депп является одним из наиболее востребованных современных актеров. В 2012 году попал в книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый артист, заработав за год порядка $75 млн.

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