Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Известный голливудский актер Уилл Смит сыграет в картине «Гениальность», об этом 7 сентября сообщает издание Deadline.

Еще в 2014 году артист отказался от работы над данным проектом, однако, как стало известно, поменял свое решение. Производством ленты занимается теперь компания Paramount, выкупившее права на экранизацию одноименного с фильмом романа.

Напомним, в фильме «Гениальность» рассказывается о людях с особыми способностями, которые объявлены властями вне закона. Главный герой, также обладающий специфическими возможностями выслеживает с их помощью преступников.

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