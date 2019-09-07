Новосибирск, , 18:49 — REGNUM Новосибирская пост-панк группа «Буерак» выпустила новый альбом «Шоу-бизнес». В него вошли 9 оригинальных композиций. Песни «Дурачок» и «Культ тела», выпущенные ранее синглами, набрали наибольшую популярность у слушателей «Яндекс.Музыка».

Осенью 2019 группа отправляется в тур по 15 городам России, Украины и Белоруссии в поддержку альбома. В Москве концерт пройдет в Arbat Hall 18 октября.

По версии журнала «Афиша», «Буерак» является одним из главных коллективов так называемой «новой русской волны» (НРВ). Также критики и сами музыканты неоднократно отмечали влияние на творчество «Буерака» советской рок-музыки 1980-х.

Сегодня Буерак работают под лейблом «Свет и тени». Группа основана Артёмом Черепановым и Александром Макеевым в 2014 году.