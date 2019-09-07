Москва, , 18:21 — REGNUM На ВДНХ в историческом здание открылась выставка «Нефть». Она посвящена истории и современным достижениям нефтяной промышленности России. Экспозиция состоит из четырех связанных между собой залов — «Человек и нефть», «История», «Технологии» и «Наука». В них показана история нефтяной промышленности и перспективы ее развития. Павильон планируется использовать для проведения образовательных, деловых мероприятий.

У главного входа посетители проходят через туннель-сканер, который выводит на экран информацию о процентном соотношении продуктов нефтепереработки в вещах и одежде гостей павильона.

В залах оборудованы интерактивные колодцы для отображения геологического устройства земли и месторождений, кабина-симулятор реальной нефтешахты, виртуальный глобус, интерактивные экраны и selfi-wall, аппарат

Здание павильона было построено в 1954 году. С 2017 здесь проводили капитальный ремонт и реставрацию. Дизайн отреставрированного павильона № 25 «Нефть» разработала архитектурная мастерская «Тандем» по заказу компании «Лукойл».