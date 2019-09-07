Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Американская широковещательная компания ABC объявила о начале работы над музыкальной драмой «Дом восходящего солнца». Сюжет картины будет вращаться вокруг романтических историй, происходящих в многочисленных и ярких ночных клубах Нового Орлеана.

Хлопушка Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, исполнительными продюсерами сериала выступили Дуэйн Адлер, Майкл Шрайбер и Дэвид Дэвриз. Кроме того, к разработке музыкального сопровождения подключился американский хип-хоп исполнитель Рафаэль Садик.

Название и географическое расположение съемок сериала является отсылкой к одноименной культовой песне в стиле фолк.