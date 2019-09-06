Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Режиссёр Бен Уитли, больше всего известный работой над фильмом «Высотка», снимет продолжение фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Он займет режиссерское кресло уже в ходе съёмок фильма «Tomb Raider 2». Об этом сообщает интернет-портал «КиноПоиск».

На данный момент пишется сценарий сиквела, за который отвечает Эми Джамп, уже имеющая опыт работы с Беном Уитли. Главную роль в фильме исполнит Алисия Викандер. Первая часть перезапущенной франшизы провалилась в американском прокате, но финальные сборы в мире (274 млн долларов при бюджете в 94 млн долларов) подталкивает продюсеров к созданию новых фильмов при имеющейся рыночной конъюнктуре.

Напомним, что впервые персонаж Лары Крофт появился на рынке компьютерных игр в 1996 году в игре «Tomb Raider» и с тех пор стал одним из самых узнаваемых персонажей игровой и киноиндустрии.