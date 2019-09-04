Вашингтон, , 23:52 — REGNUM В сеть попали кадры будущего анимационного сериала Marvel «Что если?» (What If). Изображения были опубликованы 4 сентября на портале Multiverse.

https://twitter.com/Multiverse/status/1169068885632573440

Отмечается, что отрывки из будущего шоу показывали на фан-выставке D23 Expo. Поклонники комикс-вселенной могут видеть на снимках таких персонажей, как Пегги Картер, Баки, Капитана Америка в виде зомби и Т’Чаллу, который решил стать Звёздным Лордом.

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Напомним, в основу будущего сериала легла серия комиксов, которая выпускалась в 80-х и 90-х годах XX века. В них были рассказаны истории, действие которых происходит в альтернативных вселенных Marvel, не имеющих отношения к существующему канону.

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