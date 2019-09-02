Ульяновск, , 19:23 — REGNUM В Ульяновске начинается творческий сезон. Первым зрителей примет драматический театр, затем — эстрадный балет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Творческий сезон откроет Драматический театр имени Ивана Гончарова 3 сентября показом спектакля «Весенняя гроза», организовав также для зрителей фотозоны.

8 сентября зрителей ждёт эстрадный балет «Экситон», где в этот день также пройдут танцевальный флешмоб и игровая программа для детей, и областной художественный музей, в котором состоится церемония открытия IX международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Будут представлены проекты «Базар», «Картины А. А. Пластова в музеях России» и «А. Пластов. Пушкин в Болдино». Кроме того, стартует проект Plastov OpenAir Fest, в рамках которого пройдёт арт-акция «Мой дом» по созданию декораций к сказкам и сказочных фигур из картона. В память об Аркадии Пластове 19 сентября состоится открытие арт-пространства «Завалинка».

Подробнее: В ульяновском селе будут учить гончарному мастерству

Также в сентябре на открытии творческого сезона ждут Театр юного зрителя, ансамбль песни и танца «Волга», Центр народных культур, Государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», Ленинский мемориал.