Киев, , 12:05 — REGNUMВ сеть попала украинская версия нового тизер-трейлера предстоящего кинокомикса «Хищные птицы» (Birds of Pray). В ролике фанаты комиксов DC могут видеть новые кадры с Харли Квинн и другими персонажами.

Сняла картину малоизвестный режиссер Кэти Янь, кроме Марго Робби (в роли королевы Готема), в фильме также снялись Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Джерни Смоллетт-Белл (Черная Канарейка), Юэн Макгрегор (Черная Маска), Рози Перес (Рене Монтойя) и другие.

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Премьера картины в России запланирована на 7 февраля 2020 года. Бюджет кинокомикса составил $75 млн.

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