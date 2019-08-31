Вашингтон, , 08:45 — REGNUMВ сеть появились первые отзывы критиков на фантастический фильм «К звездам» (Ad Astra), главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Об этом 31 августа сообщил портал Slate Magazine.

Издание привело мнение около 20 представителей различных изданий. Автор статьи отмечает, что в основном отзывы на картину положительные. Брэд Питт «талантлив и красив», в то же время критиков не особо впечатлила Лив Тайлер в образе жены главного героя. Отмечается также, что эксперты привели в своих высказываниях многие сравнения «К звездам» с другими известными фантастическими картинами, например, с «Солярисом» Андрея Тарковского.

На известном сайте Rotten Tomatoes картина получила рейтинг 80%, свои отзывы оставили уже 20 критиков.

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Напомним, сюжет картины рассказывает об астронавте Рое Макбрайде, который отправляется на край солнечной системы с целью найти своего отца (Томми Ли Джонс), занимавшегося поисками внеземной жизни. В России картину начнут показывать 20 сентября 2019 года.

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