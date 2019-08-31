Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUMВ США в возрасте 80 лет умерла актриса Валери Харпер. Об этом 31 августа сообщила газета The New York Times.

Харпер родилась в Нью-Йорке 22 августа 1939 года. В 2013 году актрисе диагностировали рак мозга, это и стало причиной её смерти.

Она начала свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве танцовщицы, кроме того, в этот период своей жизни выступала в различных бродвейских мюзиклах.

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Известность и популярность пришла к Харпер в 1970 году, когда она получила роль в ситкоме «Рода», исполнив роль Роды Моргенштерн. Зрители США также знают её по сериалу «Шоу Мэри Тайлер Мур».

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