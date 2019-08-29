Белгород, , 16:05 — REGNUM

Актёр театра и кино Дмитрий Мазуров приехал на творческую встречу в ОМВД России по Яковлевскому городскому округу Белгородской области. Артист, исполнивший роль оперуполномоченного уголовного розыска в телесериале «Пятницкий», пообщался с личным составом территориального отдела полиции и молодёжью, сообщили 29 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Дмитрий Мазуров рассказал, как проходили съёмки сериала, какие роли он исполнял ранее. Правоохранители, активисты и юные жители городского округа пообщались с актёром на тему театра и современного искусства. Белгородские полицейские вручили экранному «коллеге» памятный подарок и выразили надежду на новую встречу.

Творческую встречу приурочили ко Дню российского кино. Организаторами выступили Общественный совет при ОМВД и Общественная организация «Скорая молодёжная помощь».