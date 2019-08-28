Лос-Анджелес, США, , 11:14 — REGNUM

Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити изъявил желание сыграть одного из персонажей в предстоящем кинокомиксе Джеймса Ганна «Отряд самоубийц». Сейчас Вайтити ведёт переговоры о роли с компанией Warner Bros., сообщил Deadline 27 августа.

Пока неизвестно, кого именно хочет сыграть режиссёр. В случае успеха Вайтити присоединится к актерской команде проекта, в которую уже вошли: Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Джоэл Киннеман и Идрис Эльба.

Напомним, премьера «Отряда самоубийц» запланирована на 6 августа 2021 года. Картина Джеймса Ганна станет перезапуском фильма 2016 года. При этом большинство актёров вернутся к своим ролям.

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