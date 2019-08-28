Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM

До 30 августа в киноцентрах «Великан парк» и «Ленфильм» будут проходить просмотры фильмов кинофестиваля «Большая любовь. Санкт-Петербург». Собственно в названии форума и заложена та романтическая тема, которой посвящены 10 представленных картин. Открылся смотр американским фильмом «До скорой встречи», о любви футболиста из США и русской девушки на фоне сказочных пейзажей Северной Пальмиры. Также зрители увидят «Развод по собственному желанию», «Петербург. Только по любви», «Прогулка», «Поклонница», «Три дня до весны», «Питер FM», «Довлатов». Надо отметить, что большинство работ сделано в последние годы. Организаторы уверяют, что многие картины будут представлять сами авторы — известные режиссеры и актеры.