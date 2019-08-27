Пекин, , 06:55 — REGNUM

Документальный фильм о поколении китайцев, родившихся после нулевых годов «Рожденные в 2000» будет запущен в прокат на больших экранах с 3 сентября, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Документальный фильм снимался более 12 лет. С 2006 года Центр документалистики Пекинского педагогического университета записывал истории жизни десятков детей, рожденных после 2000 года с детского сада до средней школы. Фильм строится вокруг истории двух из них — Чи Ияна и Жоужоу.

Чи Иян хотел с самого детства стать героем и всегда был непослушным. После множества попыток найти свой путь в жизни, он выбрал направление спорта, а именно — регби. Жоужоу всегда мечтала стать принцессой, однако после учебы в США он столкнулась с беспрецедентными неудачами в жизни.

Фильм поднимает такие проблемы, как обучение, ориентированное на сдачу экзаменов, обучение за рубежом и так далее. Как отмечают авторы, фильм дает настоящий и честный взгляд на систему образования в Китае, а также на те выборы, которые стоят перед китайскими родителями.

Режиссер фильма Чжан Тундао отметил, что он осознал, что не существует идеального метода обучения для каждого ребенка, а родители должны учить своих детей в согласии с их собственными способностями.