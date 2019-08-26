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Анимационный фильм «Angry Birds 2 в кино» вновь вышел в лидеры российского кинопроката, собрав во вторые выходные показов ещё 97,8 млн рублей. Об этом 25 августа сообщил портал Kinobusiness.

Таким образом, его общая сумма кассовых сборов составила уже 414,9 млн рублей. На втором месте в рейтинге разместилась картина «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, ей в третьи выходные показов удалось собрать 88,2 млн рублей (общая сумма сборов — 1033,2 млн рублей). В топ-5 также вошли фильмы «Капкан» (78,2 млн рублей), «Эбигейл» (50,3 млн рублей) и «Форсаж: Хоббс и Шоу» (40 млн; 1179 млн рублей).

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Напомним, над созданием «Angry Birds 2 в кино» работал режиссер-аниматор Туроп Ван Орман. Бюджет картины составил $65 млн, сумма её общемировых сборов на сегодня составляет $74,6 млн.

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