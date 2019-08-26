Новосибирск, , 08:23 — REGNUM

В Новосибирске будет открыт памятник сибирским героям-речникам, осуществившим проводку каравана судов через заброшенный Обь-Енисейский канал в 1942 году. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, торжественное открытие памятника состоится завтра, 27 августа. Мемориал будет установлен возле здания № 33 на ул. Щетинкина.

Памятник сибирским героям-речникам Мэрия Новосибирска

Проект был подготовлен межрегиональной общественной организацией ветеранов Министерства обороны РФ, МВД и других подразделений специального назначения и специальных служб «Союз силовых структур Родины». В начале 2019 года он был утверждён на художественном совете города. Его автор — новосибирский архитектор Максим Салахов.

Высота мемориала вместе с постаментом — 2,8 метра, ширина — 1,5 метра. Памятник выполнен в виде стелы с прислонённым якорем и двумя табличками — схемой канала и информацией о подвиге. Создан он на средства муниципального гранта.

Напомним, что сибирским речникам с трудом удалось провести недействующим водным путём три колёсных парохода «Капитан», «Механик» и «Пограничник», и винтовой газоходный катер Газ-25. Экспедиция проходила под грифом «Совершенно секретно» под руководством НКВД СССР.

Целью экспедиции была разведка резервного для переброски продукции Норильского комбината на заводы Урала и Сибири пути. Она проходила в условиях военного времени. Речникам приходилось протаскивать суда по мелководью, восстанавливать разрушенные плотины, строить временные запруды. Суда приходилось частично разбирать.

Лишь осенью 1942 года караван дошел до Оби. Однако, трём судам нужен был капитальный ремонт, а катер Газ-25 и вовсе вышел из строя.