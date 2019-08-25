Москва, , 22:14 — REGNUM

Министр культуры России Владимир Мединский поздравил народного артиста РФ кинорежиссера и педагога Сергея Соловьёва с 75-летним юбилеем. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Кинорежиссер Сергей Соловьев (cc) Svklimkin

Министр отметил «безукоризненный вкус» и «неповторимый авторский почерк» юбиляра, отдельно подчеркнув умение кинорежиссера «находить острые, волнующие людей темы».

«Отрадно, что и сегодня Вы работаете над новыми проектами и продолжаете вести активную творческую деятельность», — заключил Мединский.

Напомним, в фильмографии Сергея Соловьева насчитывается более 20 работ, среди которых «Анна Каренина», «Три сестры», «Асса» и другие. В 2009 году под его руководством в Москве начала работу Театр-студия САС.

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