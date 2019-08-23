Великий Новгород, , 13:31 — REGNUM

В Великом Новгороде сегодня, 23 августа, открыли памятник на месте находки первой берестяной грамоты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, памятник открыт у дома № 3 по улице Великой.

Памятник первой берестяной грамоте в Великом Новгороде Adm.nov.ru

Он заменил информационный знак, который стоял здесь с 2006 года.

Новый памятник представляет собой фигуру мальчика, который в одной руке держит бересту, в другой — писало. Новгородцы уже прозвали его Онфимом — по имени мальчика, проживавшего в Новгороде в XIII веке, известного автора берестяных грамот и рисунков.

Читайте также: Уличная скульптура «Онфим» открылась в Великом Новгороде

Автор нового памятника — новгородский скульптор Сергей Гаев.

Памятник установлен на месте, где в 1951 году находился Неревский раскоп и где 26 июля 1951 года новгородка Нина Акулова обнаружила первую грамоту в слоях рубежа XIV—XV веков. На данный момент число найденных грамот составляет больше 1110, только в нынешнем археологическом сезоне в Великом Новгороде обнаружено семь берестяных грамот, две грамоты найдены в Старой Руссе. День находки первой берестяной грамоты в Великом Новгороде — 26 июля — считается областным праздником, Днём бересты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде появится памятник первой берестяной грамоте