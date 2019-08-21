Вашингтон, , 00:03 — REGNUM

Глава кинокомпании Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих официально анонсировал съемки продолжения культовой трилогии «Матрица». Об этом пишет издание Variety.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс Цитата из к/ф «Матрица». Реж Лоуренс Вачовски, Эндрю Вачовски. 1999. США — Австралия

По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами. Именно они выступили режиссерами первых трех «Матриц».

Эммерих отметил, что Лана Вачовски выступит сценаристом, режиссером и продюссером новой «Матрицы».

«Мы необыкновенно воодушевлены перспективой вернуться в мир Матрицы с Ланой. Она настоящий визионер, оригинальный фильммейкер», — сказал он.

Сама Лана Вачовски заявила, что множество идей, к которыми она с сестрой Лилли (бывший брат Эндрю Пол Вачовски) обращалась в течение последних 20 лет, стали реальностью.

Кроме того, в «Матрице 4» к своим ролям Нео и Тринити возвращаютсяКиану Ривзи Кэрри-Энн Мосс.