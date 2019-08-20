Лондон, , 20:22 — REGNUM

Новый фильм о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда получил название «Не время умирать» (No Time To Die). Об этом сообщается 20 августа в официальном микроблоге «бондианы» в Twitter.

«Дэниел Крейг возвращается в качестве агента 007 Джеймса Бонда в фильме… No Time To Die», — говорится в сообщении.

Кроме этого, названы точные даты премьерных показов новой картины. В Великобритании она выйдет на экраны 3 апреля 2020 года, в Соединённых Штатах — 8 апреля 2020 года.

Напомним, съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде осуществляются киностудией Universal Pictures. Режиссёром фильма выступает Кэри Фукунага. Известно, что помимо Дэниела Крейга роли в картине исполнят Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу и Лашана Линч.

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