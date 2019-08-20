Цхинвал, , 14:22 — REGNUM

21 августа в Цхинвале состоится концерт звезд эстрады Кавказа «Мелодия души». Мероприятие пройдет в киноконцертном зале «Чермен», сообщает агентство «Рес».

Перед жителями столицы Южной Осетии выступят заслуженная артистка Кубани и Республики Адыгея Рима Тлецери, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Мадина Мамбетова, народная артистка Северной Осетии Тамара Персаева, солистка Государственного фольклорно-этнографического ансамбля «Даймок» и другие.

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