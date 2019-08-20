Пекин, , 04:16 — REGNUM

Комплекс буддийских пещерных храмов Лунмынь в центральной китайской провинции Хэнань был полностью оснащен технологиями мобильной связи пятого поколения 5G, сообщили в административном комитете комплекса, передает агентство Синьхуа.

Договор стратегического сотрудничества был подписан между комитетом и отделением операторам мобильной связи China Mobile в городе Лоян 24 июля текущего года, в рамках которого последний должен был оснастить популярное и живописное туристическое место новейшими технологиями связи.

Семнадцать базовых станций 5G было установлено за 22 дня, сообщили в комитете. Гроты ежегодно посещает 75 тыс. посетителей. Покрытие их 5G, как ожидается, даст возможность их получить доступ к лучшему интернету.

Отметим, что пещеры Лунмынь насчитывают более 2,3 тыс. гротов, где установлены 110 тыс. буддийских статуй и изображений, более 80 ступ для хранения реликвий и 2800 именных табличек, созданных в период между династиями Северная Вэй (386 — 557) и Сун (960 — 1279).

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